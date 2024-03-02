Найбільших збитків зазнала Донеччина.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія обстрілює українські міста з усього наявного озброєння. Через ворожі атаки збитки інфраструктури сягнули колосальних цифр.

Інформацією поділився проект UA War Infographics. Зазначається, що прямі збиткидля будівель та інфраструктури становлять 153 мільярди доларів. При цьому цифра з кожним днем зростає.

В розрізі областей, найбільших збитків зазнала Донеччина. Їх оцінюють у 38,7 млрд доларів. Друге місце посіла Харківщина – там збитки сягають 27,8 млрд доларів.

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До переліку найбільш постраждалих областей також увійшли:

Луганська область – збитки інфраструктури від війни оцінюють у 17,8 млрд доларів;

Запорізька область – 13,5 млрд доларів;

Херсонська область – 12,6 млрд доларів;

Київська область – 11,2 млрд доларів.

Збитки інфраструктури Сумської та Миколаївської областей оцінюють у 5,5 та 5,6 млрд доларів відповідно. На Чернігівщині ця позначка сягнула 3 млрд доларів, на Дніпропетровщині – 2,9.

Водночас є дві області, де збитків інфраструктури внаслідок війни не зафіксовано. Це Тернопільська та Чернівецька області.

Збитки від війни

У грудні 2023 року експерти проекту Київської школи економіки "Росія заплатить" повідомили, що сума збитків інфраструктури України через війну станом на січень 2024 року перевалила за 150 млрд доларів. Ця оцінка враховує також збитки, завдані Україні через підрив окупантами Каховської ГЕС у червні.

На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Кількість пошкоджених чи зруйнованих житлових будинків становить понад 250 тисяч будівель, переважна частина – приватні будинки.

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