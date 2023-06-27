Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська.

Сума прямих збитків, завданих житловому фонду України в результаті повномасштабної війни, станом на кінець травня 2023 року становить понад $54 млрд.

Як повідомляє аналітичний підрозділ Київської школи економіки KSE Institute, левова частка прямих збитків - $46,6 млрд - збитки від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків. За останніми даними всього постраждало 18,6 тисячі таких будинків: 13,2 тисячі - пошкоджені, 5,4 тисячі - повністю зруйновані.

Понад $7 млрд прямих збитків - наслідок знищених та пошкоджених приватних будинків. Таких зараз вже понад 144 тисячі, з них зруйновано майже 59 тисяч. Також в результаті бойових дій постраждали 345 гуртожитків, прямі втрати яких оцінюються в $0,5 млрд.

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Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд таких областей як Донецька, Луганська, Харківська, Київська, Миколаївська та Чернігівська. За оцінками експертів проекту, у Донецькій області повністю зруйновано (ступінь руйнування - понад 40%) понад 18 тис. будинків, у Київській - 6,7 тис., у Луганській - понад 2,5 тис.

Загальна кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду станом на червень 2023 року становить понад 163 тис. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об'єктів - 87 мільйонів м2, що становить 8,6% від загальної площі житлового фонду України.

У Києві зруйновано та пошкоджено 454 житлових будинки, сума збитку від цих руйнувань становить $734 млн.

Серед міст найбільше зруйнованих та пошкоджених житлових будинків у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Бахмуті, Мар'їнці, Лисичанську, Попасній, Ізюмі та Волновасі. Наприклад, за попередніми оцінками, в Сєвєродонецьку пошкоджено 90% житлового фонду, такі міста як Бахмут і Мар'їнка майже не мають неушкоджених будівель.

Дані про збитки житлового фонду містять інформацію станом на травень 2023 року, і не враховують прямі втрати, завдані підривом Каховської ГЕС, в результаті якого постраждало 48 населених пунктів (за даними МВС).

Війна в Україні та розмір збитків

Станом на 2 лютого 2023 року Росія завдала Україні збитків в сумі 600-750 мільярдів доларів.

За оцінками Світового банку на 1 червня 2022 року, Росія завдала збитків Україні на 350 мільярдів доларів.

Станом на 22 березня 2023 року Росія завдала збиток інфраструктурі України майже на $150 мільярдів. Сума збитку від руйнувань житлового фонду була на рівні $53,6 млрд.в цілому було пошкоджено або зруйновано більше 150 000 житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

На другому місці за сумою завданих збитків - сфера інфраструктури. За підсумками року повномасштабної війни збиток цій сфері оцінюється в $36,2 млрд.за цей час в результаті війни було зруйновано або пошкоджено більше 25 000 кілометрів доріг державного і місцевого значення і 344 моста і мостових переходу.

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