На першому місці за сумою збитків внаслідок бойових дій залишається житловий фонд.

Сума збитків інфраструктури України через війну станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд доларів. Такі оцінки наводять експерти проекту Київської школи економіки "Росія заплатить".

"Сума прямих збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд дол. Ця оцінка враховує також збитки, завдані Україні через підрив країною-агресором Каховської ГЕС 6 червня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Внаслідок бойових дій та регулярних обстрілів кількість пошкоджених та зруйнованих житлових будинків становить понад 250 тисяч будівель. З них – 222 тисяч приватних будинків, понад 27 тисяч – багатоквартирних та 526 гуртожитків. Прямі збитки від руйнувань цих об’єктів оцінюються у 58,9 млрд дол. Серед регіонів, де зафіксовано найбільше зруйнованих житлових будівель, – Донецька, Київська, Луганська, Харківська, Чернігівська та Херсонська області.

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При цьому завдані інфраструктурі збитки сягають 36.8 млрд дол., втрати промисловості та підприємства – на рівні 13.1 млрд дол. За останніми даним, було зруйновано або пошкоджено 78 малих, середніх та великих приватних підприємств, а також 348 держпідприємств.

Також через бойові дії продовжує зростати сума прямих збитків від зруйнованої інфраструктури енергетичної галузі – до 9 млрд дол., а агропромислового комплексу – 8.7 млрд дол.

Крім того, станом на початок цього року зросли збитки сфер ЖКГ – 4.5 млрд дол. та охорони здоров’я – 3.1 млрд дол.

Збитки України внаслідок війни: що відомо

У травні 2023 року в Організації Об'єднаних Націй оцінили, що на відновлення української інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок вторгнення Росії в Україну, знадобиться щонайменше 411 мільярдів доларів.

Варто зазначити, що станом станом на кінець травня 2023 року прямі збитки, завдані житловому фонду України війною, розвʼязаною Росією, оцінювали у понад $54 млрд. При чому у $46,6 млрд оцінювали лише збитки від руйнування та пошкодження багатоквартирних будинків.

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