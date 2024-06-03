Вплив розлютованої Росії буде розгортатися протягом десятиліть, торкаючись усіх куточків землі та сіючи хаос у світовій економіці.

Захоплення України надзвичайно збагатило б Росію. Таку думку висловила економічний оглядач Ліліан Бівінгс, пише The Telegraph.

За її словами, захоплення України надзвичайно збагатило б Росію, адже "цей новий, багатший і потужніший Кремль буде добре оснащений для майбутньої агресії та економічного шантажу Заходу".

"Газовий шантаж Росії після повномасштабного вторгнення є хорошим показником того, що буде, якщо Путін доб’ється свого. Ударні хвилі повного контролю над Україною Росією відчувалися б не просто одразу. Вони розвиватимуться протягом років і десятиліть, торкаючись усіх куточків землі та сіючи хаос у світовій економіці", - зазначає автор. Відео дня

Крім того, на її думку, в разі перемоги над Україною Росія взяла б під повний контроль чорноморські порти країни, через які експортується зерно, яке може прогодувати 400 мільйонів людей.

"Усе зерно, зібране українськими фермерами та призначене для відправлення з цих портів, тепер належало б Росії. Кремль міг забрати його собі або відправити союзникам. Вкрадене зерно з окупованих територій вона вже відправила своїм друзям по всьому світу", - йдеться у матеріалі.

За припущеннями аналітика, Іншим наслідком імовірного захоплення України є те, що Росія отримає повний доступ до військово-промислового комплексу, який Київ розбудовував протягом останніх двох років.

"Все це належало б Росії – яка, відколи захопила Україну, стоїть буквально біля воріт ЄС. Росія та її друзі можуть продати зброю та її частини нечесним особам по всьому світу. І якщо вони захочуть використати це проти НАТО, вони також мають такий варіант", - розмірковує Бівінгс.

За її словами, відмова від України означала б зробити Росії "подарунок епічних масштабів": знелюднений сільськогосподарський бастіон, наповнений одними з найбажаніших ресурсів у світі, а затримка допомоги, "кожен кілометр, здобутий Росією на полі бою під час її просування на захід, наближає Кремль до цієї найвищої винагороди".

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