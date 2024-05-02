За весь минулий рік РФ згенерувала ВВП на душу населення в 6 разів менше, ніж США.

Найближчими роками Росія продовжить втрачати позиції в рейтингу країн світу за рівнем життя, прогнозує Міжнародний валютний фонд.

Як пише The Moscow Times, за останні 10 років ВВП на душу населення в РФ скоротився на 16%. У результаті у світовому рейтингу Росія опинилася на одному рівні з Мексикою і нижче, ніж Панама, Аргентина, Болгарія та Угорщина.

Як повідомляється, зараз РФ посідає 68 місце у світі за ВВП на душу населення, який вважається показником рівня економічної активності та якості життя громадян.

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Наприклад, торік російська економіка згенерувала $13648 подушного ВВП - це в 6 разів менше, ніж США ($81632), у 4 рази менше, ніж Німеччина, і майже в 10 разів менше, ніж світовий лідер - Люксембург ($129810).

За прогнозом МВФ, у найближчі три роки ВВП у Росії на душу населення зросте лише на 11%, до $15146. Унаслідок цього Росія відкотиться у восьмий десяток країн і пропустить вперед Казахстан і Туркменістан, у яких, за прогнозами, до 2027 року ВВП на душу населення досягне $15964 і $15517 відповідно.

Економіка Росії - ризики

Видання The Hill пише, що економіка Росії вона не така сильна, як вважають деякі спостерігачі.

Так, у 2022 році Росія стала країною, на яку накладено найбільше санкцій, навіть більше, ніж у Ірану, Куби і Північної Кореї разом узятих.

Кількість корпоративних банкрутств за перші два місяці 2024 року в Росії збільшилася на 57% порівняно з минулим роком.

Також економіка РФ залежить від нафти і газу, а це означає, що Росія дуже вразлива, якщо ціни на енергоносії знизяться або збільшення виробництва військової техніки призведе до скорочення виробництва в інших частинах економіки.

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