Війна змінює ринок праці: як державі разом з українцями побороти безробіття

Мільйони українців через війну втратили роботу, і рівень безробіття, за оцінками Нацбанку, сягнув 35%. УНІАН розбирався, що зараз відбувається на ринку праці в Україні та як влада допомагає громадянам подолати безробіття.

Нищівна війна кривавої Росії проти нашої країни, окрім смертей та людських страждань, завдала величезного удару по економіці та залишила мільйони людей без роботи. За оцінками Національного банку України, рівень безробіття сягнув 35%.

"Через глибокий спад економічної активності та міграцію у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу. Рівень безробіття значно зріс й унаслідок вибуття частини населення з робочої сили передусім через те, що вимушені мігранти, як у межах країни, так і за кордон, часто не вважали пошук роботи за основний пріоритет", - повідомив регулятор.

Нацбанк визнає, що якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше. Стримувала нарощення безробіття також мобілізація до лав захисників України.

За даними Державної служби зайнятості, станом на початок серпня в Україні офіційно зареєстровано лише 293 тис. безробітних, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого.

Звісно, такі цифри не мають ніякого відношення до реальності, адже значна частина українців, що втратили роботу, не стають на офіційний облік. Як зазначив економічний експерт Олександр Хмелевський в коментарі УНІАН, дані центробанку щодо рівня безробіття у 35% є оціночними, які ґрунтуються на різних опитуваннях.

"Проте, такі опитування провести на належному рівні в умовах війни неможливо. На обліку в центрах зайнятості стоїть лише біля 300 тис. осіб. Хоча, за різними оцінками, роботу втратили понад 5 млн українців. Деякі опитування показують що рівень безробіття досяг вже 39%. Очікується, що до кінця року кількість безробітних може досягти 7 млн осіб", - сказав експерт.

Вплив війни на ринок праці

На національному ринку праці наразі очікувано спостерігається значна конкуренція за робочі місця. За різними оцінками, кількість вакансій в Україні зменшилась у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом.

За словами заступниці директора департаменту реалізації політики занятості Державного центру зайнятості Олени Мельник, наразі найшвидше знаходять роботу ті, хто володіють інструментами та мають навички управління або ремонту якогось транспортного засобу. Середній показник пошуку роботи зараз складає майже три місяці.

Як повідомили УНІАН аналітики сайту з пошуку роботи Work.ua, кількість вакансій у липні зросла на 14% у порівнянні з червнем.

"Попри літній сезон, зростання вакансій продовжується, хоча зазвичай у цей період відбувалося падіння. Тож зараз в цілому на ринку праці можемо констатувати незначне пожвавлення і позитивну тенденцію", - зазначили у Work.ua.

Станом на 16 серпня кількість актуальних вакансій на сайті склала майже 41 тис., серед них — 4 тис. вакансій для дистанційної роботи, що дуже актуально в умовах війни та великої кількості переселенців.

За даними кадрового порталу grc.ua, ринок праці в Україні, попри війну та економічну кризу, продовжує відновлюватися повільними темпами: кількість вакансій збільшується, проте залишається у рази меншою, порівнюючи з довоєнним періодом.

Протягом кількох місяців війни список найбільш затребуваних спеціалістів практично незмінний: майже чверть усіх вакансій – це сфера продажів. Також роботодавці шукають спеціалістів без досвіду роботи, працівників сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, фахівців сільського господарства та працівників сфери будівництва та нерухомості.

Зусилля держави з подолання безробіття

Зусилля держави на економічному фронті в таких умовах мають бути спрямовані на вирішення проблеми безробіття, адже українці без роботи не зможуть забезпечувати себе і свої сім’ї: фінансова подушка є у дуже небагатьох і в мирний час, а з урахуванням того, що війна продовжується вже півроку, будь-які заощадження давно розтанули.

В інтересах держави стимулювати працевлаштування максимально більшої частини населення, адже замість витрачання значних коштів на допомогу з безробіття можна буде отримати для дефіцитного держбюджету надходження у вигляді податків.

І дійсно, центральна та муніципальна влада з початку війни намагаються стимулювати працевлаштування українців і допомогти тимчасово безробітним. У квітні парламент ухвалив закон, який спрощує процедуру отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю під час війни.

Громадяни можуть отримати статус безробітного за спрощеною процедурою, тобто без обов’язкової наявності усіх документів чи якщо офіційно не розірвані трудові відносини з попереднім роботодавцем. Важливою є і можливість подати заяву про отримання статусу безробітного через застосунок "Дія".

Важливою новацією стала програма компенсації витрат на оплату праці внутрішньо переміщеним особам (ВПО), яка передбачає надання роботодавцям 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого вимушеного переселенця. Учасники програми отримують таку допомогу впродовж 2 місяців.

За даними Мінекономіки, станом на кінець липня роботодавці отримали понад 37,3 млн грн на компенсації зарплат ВПО, і близько 9 тис. людей вже працевлаштовані за цією програмою.

Аналітики Work.ua зазначають, що одним із важливих кроків держави було ухвалення Верховною Радою закону про нестандартні форми зайнятості (фріланс), згідно з яким працівник зможе поєднувати легально роботу на кількох роботах і матиме базові соціальні гарантії.

Стимули для відкриття власного бізнесу

Важливим напрямком для підтримки вітчизняної економіки є розвиток нових бізнесів, що автоматично означає і створення нових робочих місць. Та люди, які втратили житло, роботу і всі заощадження, навряд чи мають змогу вкластися у новий бізнес з нуля.

Для того, щоб стимулювати громадян, які залишилися без роботи, відкривати свою справу, уряд розпочав реалізацію проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів, який отримав назву "єРобота". Акцентом програми є створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів через "Дію".

Програма включає в себе декілька проектів в різних сферах. Так, на грантову програму з розвитку мікробізнесів уряду хоче виділити 5 млрд грн: планується видати 20 тис. грантів на суму від 50 до 250 тис. грн кожен. Мікрогрант може надаватися на придбання обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, орендну плату за нежитлове приміщення та лізинг обладнання.

Також в рамках "єРоботи" держава виділить до 8 млн грн безповоротних грантів на створення й розвиток переробних підприємств із працевлаштуванням щонайменше 25 осіб та сплатою податків.

В аграрній сфері передбачені проекти "Свій сад" та "Своя теплиця". На побудову теплиць можна отримати грант до 7 млн грн, вимога – працевлаштування 40 сезонних та постійних робітників і сплата податків. На висадження нових садів передбачені гранти у розмірі до 400 тис. грн на гектар, але не більше 25 гектарів, також необхідно створити від 3 до 20 робочих місць і сплачувати податки.

Також є проект "Стартап" із реалізації IT-стартапів: це безповоротні гранти від 750 тис. до 3,5 млн грн, або поворотна допомога від 3,5 млн до 8 млн грн.

А проект "Старт в ІТ" передбачає оплату навчання для громадян, які втратили роботу, перебувають у простої, неоплачуваних відпустках, внутрішньо переміщені особи та всіх, хто хоче здобути нову професію в IT.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на середину серпня кількість поданих заявок за програмою "єРобота" вже сягнула 8 тис.

Можливості для подолання безробіття

Поле для подальших зусиль із працевлаштування громадян є ще достатньо широким, і, на думку експертів, слід звернути увагу на низку аспектів для більш ефективної роботи в цьому напрямку.

Фінансовий експерт Тетяна Гавриш у коментарі УНІАН зазначила, що держава може стимулювати попит на робочу силу шляхом формування державного замовлення по важливим напрямкам.

"Це коли держава формує та оплачує підприємствам відповідні замовлення на постачання товарів, надання послуг, виконання робіт. Це призводить до додаткового найму робочої сили з боку цих підприємств. Отримуючи заробітну плату, колишні безробітні збільшать свої видатки на споживчі товари та, відповідно, збільшать сукупний економічний попит", - каже експертка.

За її словами, предметом цих державних замовлень може бути зведення об’єктів інфраструктури, будівництво доріг, мостів, шкіл, лікарень, ремонтно-відновлювальні роботи, розбирання завалів, будівництво захисних споруд, вантажні, сільськогосподарські роботи, заготівля дров до опалювального сезону тощо.

"В даний момент ми бачимо, що в економіці наявний великий обсяг робіт, який необхідно виконати, та при цьому є велика доля незайнятого населення. Де на це взяти гроші державі? Якщо коротко: міжнародні гранти, допомога, кредитування", - зауважила Гавриш.

Економічний експерт Хмелевський вважає, що можна було б змінити ситуацію із безробіттям за рахунок розвитку державного сектору економіки. Адже потрібно нарощувати обсяги виробництва на підприємствах оборонного комплексу, енергетики та інших пріоритетних галузей.

Також, за його словами, зараз потрібні робочі руки для розбору завалів, відновлення зруйнованих житлових будинків, об'єктів інфраструктури, комунального господарства, заводів, шкіл, лікарень тощо.

"Суттєве збільшення державою фінансування відбудови дозволило б створити багато робочих місць. В ситуації, що склалася, роботу простіше знайти представникам робітничих спеціальностей: токарі, дорожні робітники, водії, підсобні робітники, пакувальники, тощо. Тому людям, які опинилися без роботи, доведеться перекваліфіковуватись, або погоджуватись на некваліфіковану працю", - сказав експерт.

Поради шукачам роботи

Аналітики сайту Work.ua розповіли УНІАН, що одним із способів прискорити пошук роботи в нинішніх умовах для шукачів, зокрема переселенців, є віддалена робота, що дозволяє працювати дистанційно з будь-якого куточка країни та й світу, тому варто активніше переглядати подібні вакансії.

Також на формування зарплати роботодавцем впливає знання англійської мови, яке ще й відкриває широкі можливості віддаленого працевлаштування в іноземних компаніях.

"Перекваліфікація та пошук роботи серед суміжних професій - також варіанти, про які варто пам'ятати шукачам в умовах війни. Тут помічниками можуть бути онлайн- та офлайн-курси. Готовність шукачів до підвищення кваліфікації, зміни професії та розгляд альтернативних пропозицій за місцем перебування можуть дати змогу швидше знайти роботу. Скласти якісне резюме, уважно читати вакансії та вимоги й відгукуватись лише на ті, що відповідають досвіду. Таким чином шукачі можуть збільшити шанси на співбесіду", - наголосили у Work.ua.

Фахівці також радять відгукуватись на більшу кількість релевантних вакансій.

"Якщо до війни було достатньо відгукнутись на декілька вакансій, щоб кандидата запросили на співбесіду, зараз все кардинально змінилось, позаяк на зміну ринку шукачів прийшов ринок роботодавців. Кількість вакансій зменшилась в рази, а кількість відгуків кандидатів зросла в 4-5 разів. Конкуренція на одну вакансію досить велика. Тому важливо відгукуватись на 20-30 вакансій, щоб шукача помітили, і усвідомити, що пошук роботи, це теж робота", - зазначили у компанії.

Зараз вся Україна живе у надскладних умовах, і для того, щоб забезпечити себе і свою родину, треба прикласти значних зусиль для збереження роботи, а для тих, хто втратив, – для її пошуку. Тимчасово безробітним варто розглядати різні пропозиції, можливо, у нехарактерних для себе сферах та тверезо розуміти, що зараз не час перебирати вакансіями та зарплатами, які знизилися майже всюди. Також варто звертати увагу на нові урядові програми із стимулювання малого бізнесу, які мають стати поштовхом до відкриття власної справи.

Після перемоги національна економіка буде відновлюватися, будуть створюватися нові робочі місця, які відповідатимуть кваліфікації та бажаному рівню винагороди. А зараз слід зціпити зуби та працювати для наближення перемоги та мирного життя.

Катерина Жирій