Останній рекорд був зафіксований в 2013 році — $183 млрд.

У 2021 році вперше за всі роки незалежності доларовий ВВП України досяг $200 млрд.

Про це під час круглого стола "Валютна і монетарна політика НБУ. Підсумки і прогнози" заявив заступник міністра економіки Денис Кудін.

За словами Кудіна, Україна продемонструвала таке зростання доларового ВВП вперше з 1911 року.

"Окремі показники досягли рекордних значень минулого року. І, мабуть, найважливіший - це абсолютний показник доларового ВВП України - $200 млрд", - заявив Кудін.

Читайте такожЧерез ціни на газ Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2022 році

Він також додав, що це не тільки найвищий показник з 1991 року, а й значний приріст за рік.

У 2020 році ВВП України склав $154 млрд. Останній рекорд був зафіксований у 2013 році — $183 млрд.

ВВП України:

ВВП - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

За даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,7% в річному вираженні.

Валовий внутрішній продукт України (ВВП) у третьому кварталі 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2,7% в річному вираженні.

Прогноз: