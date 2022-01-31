У 2021 році вперше за всі роки незалежності доларовий ВВП України досяг $200 млрд.
Про це під час круглого стола "Валютна і монетарна політика НБУ. Підсумки і прогнози" заявив заступник міністра економіки Денис Кудін.
За словами Кудіна, Україна продемонструвала таке зростання доларового ВВП вперше з 1911 року.
"Окремі показники досягли рекордних значень минулого року. І, мабуть, найважливіший - це абсолютний показник доларового ВВП України - $200 млрд", - заявив Кудін.
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Він також додав, що це не тільки найвищий показник з 1991 року, а й значний приріст за рік.
У 2020 році ВВП України склав $154 млрд. Останній рекорд був зафіксований у 2013 році — $183 млрд.
ВВП України:
ВВП - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.
За даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,7% в річному вираженні.
Валовий внутрішній продукт України (ВВП) у третьому кварталі 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2,7% в річному вираженні.
Прогноз:
- 21 жовтня 2021 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році, враховуючи більш тривалий і істотніший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%.
- Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,5% – в порівнянні з 4% в попередньому прогнозі.
- Міністерство економіки прогнозувало, що ВВП України за підсумками року зросте на рівні 4,1%.
- У держбюджеті на 2021 рік було закладено зростання ВВП України на рівні 4,6%.
- Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року побільшати на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.
- 7 грудня 2021 року Міністерство економіки погіршило прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту України у 2021 і 2022 роках.
- 20 січня 2022 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік з 3,8% до 3,4%, зазначивши, що більш стрімке відновлення економіки обмежуватимуть дорогі енергоносії та вплив інформаційного фону навколо геополітичної напруги.