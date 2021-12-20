Порівняно з попереднім кварталом ВВП в Україні зріс на 1,5%.

Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2,7% в річному вираженні.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

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Згідно з оприлюдненими даними, у порівнянні з попереднім кварталом, ВВП збільшився (з урахуванням сезонного фактора) на 1,5%.

Номінальний ВВП, за даними Держстату, склав 1,498 трлн грн, а ВВП в розрахунку на одну людину – 36 145 грн.

ВВП України:

ВВП - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

За даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,7% в річному вираженні.

Прогноз:

21 жовтня 2021 року Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році, враховуючи більш тривалий і істотніший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%.

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році до 3,5% – в порівнянні з 4% в попередньому прогнозі.

Міністерство економіки прогнозувало, що ВВП України за підсумками року зросте на рівні 4,1%.

У держбюджеті на 2021 рік закладено зростання ВВП України на рівні 4,6%.

Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року виріс на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

7 грудня 2021 року Міністерство економіки погіршило прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту України у 2021 і 2022 роках.

Автор: Катерина Жирій