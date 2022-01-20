У 2023-2024 роках зростання реального ВВП прискориться до близько 4% на рік.

Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік з 3,8% до 3,4%, зазначивши, що більш стрімке відновлення економіки обмежуватимуть дорогі енергоносії та вплив інформаційного фону навколо геополітичної напруги.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

"Прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік переглянутий з 3,8% до 3,4%. Економіку підтримають споживчий попит і все ще досить сприятливі умови торгівлі. Натомість вагомим стримуючим фактором залишатиметься напружена геополітична ситуація, яка негативно впливатиме на інвестиційні рішення. Крім того, попри поступове згасання пандемії, наслідки коронакризи залишатимуться досить відчутними. Порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, перш за все в першому півріччі, також будуть обмежувати потенціал зростання", - сказано в повідомленні.

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За підсумками 2021 року зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, склало близько 3%. Відновленню економіки сприяли стійкий споживчий попит, нарощування інвестицій підприємствами після кризи, а також рекордний урожай сільськогосподарських культур. Разом з тим економічне пожвавлення було повільніше, ніж очікувалося. Серед причин - стрімке подорожчання енергоносіїв і їх дефіцит, вплив низьких врожаїв 2020 року, більш повільне відновлення сектора послуг, обмежені потужності окремих виробничих секторів, більш істотні втрати від пандемії, а також стрімка фіскальна консолідація.

У 2023-2024 роках зростання реального ВВП, за прогнозом регулятора, прискориться до 4% на рік. Цьому повинна посприяти стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, остаточне вичерпання негативних ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та збереження досить сприятливих умов торгівлі.

ВВП України:

ВВП - це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

За даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,7% в річному вираженні.

Валовий внутрішній продукт України (ВВП) у третьому кварталі 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшився на 2,7% в річному вираженні.

Прогноз: