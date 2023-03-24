Акції Deutsche втратили більше п'ятої частини своєї вартості цього місяця.

Акції Deutsche Bank (DBKGn.DE) впали в п'ятницю, 24 березня, після того, як вартість страхування боргу банку від ризику дефолту підскочила до більш ніж чотирирічного максимуму, підкресливши побоювання інвесторів з приводу стабільності європейських банків.

Як повідомляє Reuters, минулого тижня банківський сектор регіону пережив важкі часи: порятунок Credit Suisse за підтримки держави і заворушення в регіональних банках США посилили побоювання з приводу стану глобального банківського сектора.

Акції Deutsche, які цього місяця втратили більше однієї п'ятої своєї вартості, в п'ятницю впали на цілих 14,9% до найнижчого рівня за п'ять місяців. Акції востаннє падали на 13% до 8,13 євро (9,16 долара).

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Ринкова вартість найбільшого банку Німеччини лише за тиждень знецінилася на 3 мільярди доларів.

Свопи кредитних дефолтів Deutsche Bank (CDS) - форма страхування для власників облігацій - підскочили вище 220 базисних пунктів (BP) - максимум з кінця 2018 року - зі 142 BP лише два дні тому, згідно з даними S&P Market Intelligence.

Згідно з даними Refinitiv, у четвер, 23 березня, Deutsche CDs продемонстрували найбільший одноденний приріст за всю історію спостережень. Але вони залишаються значно нижче максимумів, близьких до 300 б.п., зафіксованих під час боргової кризи єврозони в 2011 році.

CDS для великих європейських банків в п'ятницю, 24 березня, виросли в усіх напрямках, відображаючи небажання інвесторів нести будь-який ризик по своїх портфелях напередодні вихідних.

Deutsche Bank

Deutsche Bank - універсальний, один з 30 найважливіших транснаціональних банків за даними Ради з фінансової стабільності. Йому належать комерційні, іпотечні, інвестиційні банки, лізингові компанії та інші компанії, він обслуговує 28 мільйонів клієнтів через мережу з 1891 відділення, а також філії та представництва в 59 країнах світу.

Банк є найбільшим учасником валютного ринку. З 2011 року входить до числа глобально системно значущих банків.

Війна в Україні та Deutsche Bank

Практично відразу після російського вторгнення в Україну Deutsche Bank надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня.

Фактично рахунки працювали до 7 квітня включно і були закриті 20 квітня. Рішення торкнулося багатьох великих кредитних організацій.

18 травня 2022 року німецький Deutsche Bank поставив хрест на найбільших російських банках. Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки в євро ряду російських банків.

У червні 2022 року повідомлялося про те, що Deutsche Bank вивіз сотні російських IT-фахівців до Німеччини. Більшість співробітників прилетіли до Берліна через Гельсінкі і змогли розпочати роботу незабаром після переїзду.

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