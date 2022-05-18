На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України німецький Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки в євро ряду російських банків.
Про це повідомляє російське видання РБК.
Зараз у Deutsche Bank залишилося трохи кореспондентських рахунків в невеликих російських банках, які не привертають до себе уваги, у яких мало операцій.
Deutsche Bank закриває рахунок, якщо число операцій у банку зростає.
Крім того, рішення про закриття коррахунків російських банків прийняла і банківська група Raiffeisenbank International.
Відзначається, що іноземні банки йдуть на такі кроки з побоювань опинитися залученими в проведення платежів і переказів коштів некредитних організацій, щодо яких введені санкції і які можуть бути клієнтами банків з відкритими коррахунками.
Deutsche Bank і санкції проти Росії:
У середині березня 2022 року Deutsche Bank надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня.
Фактично рахунки працювали до 7 квітня включно і були закриті 20 квітня. Рішення торкнулося багатьох великих кредитних організацій.