Крім того, рішення про закриття коррахунків російських банків ухвалила і банківська група Raiffeisenbank International.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України німецький Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки в євро ряду російських банків.

Про це повідомляє російське видання РБК.

Зараз у Deutsche Bank залишилося трохи кореспондентських рахунків в невеликих російських банках, які не привертають до себе уваги, у яких мало операцій.

Deutsche Bank закриває рахунок, якщо число операцій у банку зростає.

Крім того, рішення про закриття коррахунків російських банків прийняла і банківська група Raiffeisenbank International.

Відзначається, що іноземні банки йдуть на такі кроки з побоювань опинитися залученими в проведення платежів і переказів коштів некредитних організацій, щодо яких введені санкції і які можуть бути клієнтами банків з відкритими коррахунками.

Deutsche Bank і санкції проти Росії:

У середині березня 2022 року Deutsche Bank надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня.

Фактично рахунки працювали до 7 квітня включно і були закриті 20 квітня. Рішення торкнулося багатьох великих кредитних організацій.