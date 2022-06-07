Більшість співробітників прилетіли до Берліна через Гельсінкі і змогли розпочати роботу незабаром після переїзду.

Німецький Deutsche Bank протягом останніх трьох місяців вивіз із Росії до Берліна кілька сотень IT-фахівців.

Про це повідомляють видання Financial Times та Handelsblatt.

При цьому банк "доклав усіх зусиль", щоб співробітники розуміли, що переїзд опціональний, і нікого не "шантажував".

"Це була не евакуація, а стандартна релокація персоналу, але, очевидно, в масштабах набагато більших, ніж зазвичай", - заявив співрозмовник видання FT.

На переїзд погодилося близько половини IT-фахівців, вони переїжджають до Берліна разом зі своїми сім'ями. Загалом Росію залишать близько 2000 людей.

До Німеччини вже приїхало близько 1500 програмістів із російського технологічного центру, пише Handelsblatt. Там зазначили, що кількість російських працівників, які переїжджають у новий технологічний центр банку в Берліні, може ще збільшитися.

Більшість співробітників прилетіли до Берліна через Гельсінкі і змогли розпочати роботу незабаром після переїзду. Зазначається, що всі працівники, які переїхали до Німеччини, офіційно іммігрували.

Як повідомляв УНІАН, німецький Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки в євро ряду російських банків.