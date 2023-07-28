Напередодні виникли проблеми з ввезенням для наших спецпідрозділів дуже високотехнологічних тепловізорів.

Верховна Рада прийняла в цілому два законопроекти, завдяки яким звільнила від сплати мита та податку на додану вартість оптичні пристрої та антидронові рушниці, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Парламент прийняв законопроекти №9467 та 9468, де я мав честь бути першим автором. Це звільнення від мита та ПДВ тепловізійних монокуляри оснащені інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокулярів з функцією далекоміра. Також додали до пільги на звільнення від ПДВ та мита антидронові рушниці. За – 294 та 301 одразу в цілому", – зазначив нардеп і додав, що законопроекти буде підписано вже сьогодні.

Железняк нагадав, що напередодні виникли проблеми з ввезенням для наших спецпідрозділів дуже високотехнологічних тепловізорів – через синхронізацію кодів з Європейським Союзом.

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Звільнення військового обладнання та техніки від податків та мита - що повідомлялося

Наприкінці травня Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти, які суттєво полегшують роботу для виробників дронів.

Ними передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Президент України Володимир Зеленський підписав ці закони 20 червня.

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