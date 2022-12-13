Велика Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Як повідомило міністерство закордонних справ Британії у Twitter, армія України отримає 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.
"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат і технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з дронами", - йдеться у повідомленні міністерства.
Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав умову, за якої Україна може отримати далекобійну зброю від союзників.
Військова допомога Британії Збройним силам України
Нещодавно Велика Британія надіслала в Україну вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Голова британського уряду Ріші Сунак заявив, що Лондон надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.
Також Британія організувала військові навчання для воїнів ЗСУ.