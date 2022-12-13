Пакет оборонної допомоги містить озброєння на 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Велика Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Як повідомило міністерство закордонних справ Британії у Twitter, армія України отримає 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат і технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів і засобів радіоелектронної боротьби з дронами", - йдеться у повідомленні міністерства.

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Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав умову, за якої Україна може отримати далекобійну зброю від союзників.

Військова допомога Британії Збройним силам України

Нещодавно Велика Британія надіслала в Україну вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Голова британського уряду Ріші Сунак заявив, що Лондон надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.

Також Британія організувала військові навчання для воїнів ЗСУ.

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