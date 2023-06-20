Імпортери звільняються від мита і ПДВ при ввезенні матеріалів для виробництва і ремонту безпілотників.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроекти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

"Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану. Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників", - написав у Telegram віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У картках законопроектів (№ 9275 та № 9276) на сайті Верховної Ради зазначено, що 20 червня вони були повернуті з підписом президента.

Виробництво дронів під час війни

24 березня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, давши старт масовому виробництву українських БПЛА.

Два відповідні законопроекти - про звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ товарів для потреб виробництва та/або ремонту безпілотних систем - були ухвалені Верховною Радою 29 травня.

Ухвалені 29 травня закони передбачають звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

При цьому підприємство, яке ввезло такі складові, має звітувати про використання таких товарів. У разі нецільового використання ввезених товарів підприємство повинно буде доплатити митні платежі, від яких його було звільнено, та сплатити пеню.

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