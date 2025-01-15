У грудні розмір середньої заробітної плати зріс на 5% - до 24 000 грн.

В останній місяць 2024 року сезонні чинники яскраво проявляли себе на ринку праці: різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм.

Згідно з дослідженням Work.ua, у грудні кількість вакансій на сайті з пошуку роботи зменшилася на 19%. Єдиною категорією, яку не торкнулася ця тенденція, стала "Охорона, безпека", де розміщують вакансії Сили оборони України.

"У грудні роботодавці розмістили на Work.ua 88 864 пропозицій роботи, що на 19% менше за листопад. Зменшення кількості роботи бачимо в усіх областях і категоріях вакансій, за винятком "Охорона, безпека" (6 760 пропозицій роботи, +1% до листопада)", - йдеться у дослідженні.

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У грудні на сайті Work.ua на 6% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Однак через те, що й вакансій поменшало, показник конкуренції втримався на рівні останніх чотирьох місяців. Тож роботодавці, які продовжили найм у грудні, не відчули значного впливу сезонних чинників.

Як і у випадку з вакансіями, зменшення кількості шукачів спостерігається в усіх областях і категоріях, за винятком "Сільське господарство, агробізнес", де кількість кандидатів не змінилася.

На кінець року зросли зарплати

"Один із небагатьох показників, що зріс в останній місяць 2024 року — це зарплати. У грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада). Бачимо, що ця зміна значною мірою пов'язана з вакансіями від Сил оборони", - зазначили аналітики компанії.

Тенденція проявила себе в усіх областях лідерах, окрім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 000 грн. У решті регіонів зафіксовано такі цифри:

- 25 250 (+250 грн до листопада) — Київська область;

- 24 000 (+1 500 грн) — Львівська;

- 22 500 грн (+500 грн) — Дніпропетровська;

- 22 000 грн (+500 грн) — Одеська.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

- "Нерухомість" — 50 000 грн, +14%;

- "Юриспруденція" — 22 500 грн, +13%;

- "Управління персоналом, HR" — 27 000 грн, +8%;

- "Телекомунікації та зв’язок" — 26 920 грн, +6%;

- "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 47 500 грн, +6%.

Новини ринку праці

Як писав УНІАН, згідно з дослідженням GRC.ua, порівняно з 2023 роком у 2024 році зросла кількість компаній, які працевлаштовують людей з інвалідністю - з 36% торік до 50% нинішнього року. Водночас збільшилася кількість роботодавців, які беруть на роботу ВПО - з 35% у 2023 році до 47% у 2024 році.

У Нацгвардії оприлюднили ТОП-10 вакансій із зарплатами. Перше місце у топі займає посада у бригаді "Азов" оператора переносного зенітно-ракетного комплексу, заробітна плата 25 000 – 125 000 гривень. На другому місці - методист клубу у військовій частині НГУ, заробітна плата 16 000 – 21 000 гривень.

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