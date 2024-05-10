Продати долар можна в середньому за курсом 39,40 грн, євро – 42,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 10 травня, зріс одразу на 14 копійок – до 39,94 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 43,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,40 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 39,95 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,85 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 43,15 грн/євро (курс продажу – 42,92 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 10 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,55 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,43 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залежатиме від того, який напрям обере регулятор: або "інтенсивну девальвацію" на зразок квітневої, або ж "затишшя" до літа. На готівковому ринку очікуються коливання курсу в межах 39-41 грн/дол. та 41-43,5 грн/євро.

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