Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,43 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 10 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,55 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,43 грн/євро, тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,63/39,65 грн/дол., євро – 42,64/42,66 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 9 травня, зріс на 10 копійок і становить 39,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 13 по 19 травня на готівковому ринку очікуються коливання курсу в межах 39-41 грн/дол. та 41-43,5 грн/євро. За його словами, наступного тижня валютний ринок навряд чи здивує щоденним спокоєм, і наразі відсутні будь-які загрозливі обставини, які можуть зруйнувати його архітектуру.

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