Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,48 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 17 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,65 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта значно укріпилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 43,48 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 41 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,65/40,68 грн/дол., євро – 43,47/43,49 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 12 копійок і складає 41,05 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,92 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,45 грн/євро (курс продажу – 44,28 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 14 червня, зріс на 10 копійок – до 41,05 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 44,45 грн за євро.

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