Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро - 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 13 червня, зріс на 5 копійок – до 40,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 44,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,35 грн, євро – за курсом 43,45 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні незмінний –40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 20 копійок і складає 44,25 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 40,93 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,45 грн/євро (курс продажу – 44,25 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 13 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,44 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 8 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 43,53 грн/євро, тобто гривня знизилася на 7 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Прицьому аналітик Олексій Козирєв зазначив, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 39,70 до 40,90 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: