Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,13 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 25 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,91 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,13 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 34 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,00/39,05 грн/дол., євро – 42,21/42,25 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 22 березня, знизився на 15 копійок - до 39,20 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,70 грн за долар. Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок - до 42,85 грн за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 42,25 грн за євро.

Як зазначав начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня, з 25 по 31 березня, глобальних новин з валютного ринку не очікується: курси валют можуть щоденно змінюватися як в одну, так і іншу сторону, однак такі зміни не виходитимуть за межі валютних коридорів.

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