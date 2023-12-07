Перша частина цієї суми має надійти в Україну у січні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Японія надасть Україні допомогу в розмірі 4,5 мільярда доларів.

"Хочу подякувати Японії за дуже вчасне й потрібне рішення щодо підтримки України. 4,5 мільярда доларів – це загальна сума, і першу частину – 1,5 мільярда – ми очікуємо вже в січні. Значну частину цього пакета допомоги – навесні", – повідомив глава держави у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що Японія послідовно та дуже принципово підтримує нашу державу та наших людей. Він висловив свою вдячність за цю допомогу.

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Допомога Україні від Японії

У травні Японія вперше в післявоєнній історії країни передала військову техніку воюючій державі – Україні. Ця допомога від сил самооборони включала 100 автомобілів і 30 тисяч. пайків для ЗСУ. Перед цим Токіо направив 500 мільйонів доларів до Фонду підтримки України.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші, який на початку вересня перебував у Києві з візитом, також анонсував, що його країна передасть Україні допомогу для гуманітарного розмінування.

Своєю чергою, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна вже отримала від Японії 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.

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