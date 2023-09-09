Україна вже отримала від Японії 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги.

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші, який перебуває у Києві з візитом, анонсував, що його країна передасть Україні допомогу для гуманітарного розмінування.

Як повідомив прем'єр-міністр України Дениса Шмигаль у Telegram після проведеної зустрічі з Хаяші та представниками провідних японських компаній, Японія і надалі буде підтримувати нашу країни, посилювати антиросійські санкції, а також допомагати нам в проходженні зими.

"Також Японія передасть Україні 24 крани для гуманітарного розмінування. Японські підприємці, у свою чергу, представили конкретні проєкти співпраці, зокрема, у сферах зв’язку, інфраструктури та медицини", - зазначив Шмигаль.

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За його словами, великий бізнес Японії зацікавлений у довгостроковій співпраці з Україною.

"Обговорили перспективи взаємодії у відновленні житла, в гарантуванні глобальної продовольчої безпеки, в підтримці малого та середнього бізнесу, в гуманітарному розмінуванні. Створюємо сприятливий бізнес-клімат для залучення інвестицій. Розраховуємо, що японські компанії стануть резидентами Дія.City - простору, який дає унікальні правові та податкові переваги", - написав прем’єр-міністр.

Він зазначив, що Україна вже отримала від Японії 2,1 млрд доларів макрофінансової допомоги, та зазначив, що Україна цінує зусилля японських партнерів в межах G7 та ООН.

Візит Йосімаса Хаяші до України - що відомо

В суботу, 9 вересня, Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші приїхав з неоголошеним візитом в Україну вперше з часу вторгнення РФ. Він прибув у супроводі представників японського бізнесу.

Згідно з офіційним повідомленням МЗС Японії, під час візиту в Україну міністр закордонних справ Хаяші підтвердить своєму українському колезі, що Японія співпрацює з міжнародним співтовариством у запровадженні антиросійських санкцій і надає підтримку Україні для якнайшвидшого припинення війни. Зазначається, що в ході візиту буде обговорюватися питання організації та проведення японсько-української конференції з економічного відновлення України. Зокрема, сторони обговорять ідеї щодо відновлення та реконструкції через державний та приватний сектори.

У травні Японія вперше в післявоєнній історії країни передала військову техніку воюючій країні, Україні. Ця допомога від сил самооборони включала 100 автомобілів і 30 тисяч. пайків для ЗСУ. А перед цим Токіо направив 500 мільйонів доларів до Фонду підтримки України.

Як відомо, у серпні Японія також закликала владу Ірану припинити постачати зброю Росії для війни проти України на тлі підозр країн Заходу, що Тегеран підтримує Москву дронами різних модифікацій.

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