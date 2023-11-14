Тривала війна в Україні не вигідна Сін Цзіньпіну, вважає дипломат Мацуда Кунінорі.

Затягування повномасштабної війни в Україні не відповідає інтересам Китаю і ослаблює його економіку. Водночас Пекін, як територіальний сусід РФ і одна з країн Радбезу ООН, не вживає серйозних заходів, щоб зупинити Путіна.

Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі в інтерв'ю "РБК-Україна". За його словами, "тривала" війна ставить складні умови перед Китаєм і не дає зосередитися на розвитку економіки.

"Китай, як і багато країн, отримує вигоду зі стабільної міжнародної обстановки, в якій Китай, в першу чергу, може сконцентруватися на економічному розвитку і зростанні добробуту", - зазначив він.

За словами дипломата, під час спілкування з деякими китайським керівниками у нього склалося розуміння, що Пекін хоче, щоб війна швидше закінчилася

Минулого року влада КНР представила свій план "миру" для України, але не врахувала головного: Росія повинна вивести свої війська і залишити територіальне право на Крим Україні. На важливості цих пунктів свого часу зупинявся Лідер України Володимир Зеленський.

Японія погоджується з цією точкою зору, підкреслив Мацуда Кунінорі. Він дорікнув Китаю за бездіяльність. На його думку, Пекін вживає недостатньо заходів проти Путіна: "Може вжити більш відповідальних заходів у цій війні".

Китай допомагає РФ наростити військовий потенціал, Пентагон стривожений

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон глибоко стурбований співпрацею, яку налагодили між собою Росія, Китай і КНДР. За словами Остіна, країни допомагають РФ наростити військовий потенціал для війни в Україні.

Також вони відкривають Росії лазівки, за допомогою яких вона обходитиме європейські та американські санкції, вказав глава Пентагону.

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