Японія вдарила санкціями по російським олігархам і компаніям / фото flickr.com/6098439

Японія розширила санкції проти Російської Федерації у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це повідомили в МЗС Японії

Так, санкції застосовані до 25 фізичних осіб та до 81 юридичної особи.

Зокрема, під санкції потрапили:

  • діти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова;
  • колишній помічник Путіна, голова держкорпорації "Банк розвитку зовнішньоекономічної діяльності" Ігор Шувалов і його сім'я;
  • російський мільярдер Олексій Мордашов;
  • родичі олігархів Бориса і Аркадія Ротенбергів;
  • родичі секретаря Ради Безпеки РФ Ніколая Патрушева;
  • перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

До цих осіб застосовані такі обмеження, як заморожування активів та інші.

Крім того, Японія заборонила експорт продукції 81 російської компанії. Це, в тому числі автомобільний і суднобудівний заводи і виробники електроніки.

Також Японія розширила експортні санкції щодо Росії, заборонивши, зокрема, вивезення у РФ предметів розкоші.

Раніше Японія застосувала нові санкції проти Росії через розв'язану нею війну проти України.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором, який повинен розв'язати питання приналежності Курильських островів.