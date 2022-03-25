Японія розширила санкції проти Російської Федерації у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.
Про це повідомили в МЗС Японії.
Так, санкції застосовані до 25 фізичних осіб та до 81 юридичної особи.
Зокрема, під санкції потрапили:
- діти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова;
- колишній помічник Путіна, голова держкорпорації "Банк розвитку зовнішньоекономічної діяльності" Ігор Шувалов і його сім'я;
- російський мільярдер Олексій Мордашов;
- родичі олігархів Бориса і Аркадія Ротенбергів;
- родичі секретаря Ради Безпеки РФ Ніколая Патрушева;
- перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.
До цих осіб застосовані такі обмеження, як заморожування активів та інші.
Крім того, Японія заборонила експорт продукції 81 російської компанії. Це, в тому числі автомобільний і суднобудівний заводи і виробники електроніки.
Також Японія розширила експортні санкції щодо Росії, заборонивши, зокрема, вивезення у РФ предметів розкоші.
Раніше Японія застосувала нові санкції проти Росії через розв'язану нею війну проти України.
Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що відмовляється від ведення переговорів з Японією за мирним договором, який повинен розв'язати питання приналежності Курильських островів.