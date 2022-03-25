Понад 100 фізичних та юридичних осіб потрапили під санкції Японії.

Японія розширила санкції проти Російської Федерації у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Про це повідомили в МЗС Японії.

Так, санкції застосовані до 25 фізичних осіб та до 81 юридичної особи.

Зокрема, під санкції потрапили:

діти прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова;

колишній помічник Путіна, голова держкорпорації "Банк розвитку зовнішньоекономічної діяльності" Ігор Шувалов і його сім'я;

російський мільярдер Олексій Мордашов;

родичі олігархів Бориса і Аркадія Ротенбергів;

родичі секретаря Ради Безпеки РФ Ніколая Патрушева;

перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

До цих осіб застосовані такі обмеження, як заморожування активів та інші.

Крім того, Японія заборонила експорт продукції 81 російської компанії. Це, в тому числі автомобільний і суднобудівний заводи і виробники електроніки.

Також Японія розширила експортні санкції щодо Росії, заборонивши, зокрема, вивезення у РФ предметів розкоші.

Раніше Японія застосувала нові санкції проти Росії через розв'язану нею війну проти України.