Санкції спрямовані на олігархів, оборонний та фінансовий сектори Росії.

Японія, Австралія та Нова Зеландія запровадили нові санкції проти Росії через розв'язану нею війну проти України.

Японія

Японія введе санкції проти 15 російських фізосіб і дев'яти організацій, включаючи посадових осіб оборонного сектору та державного експортера зброї "Рособоронекспорт", пише Reuters.

Під санкції, які передбачають заморожування активів, потрапили зокрема офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, олігарха Сулеймана Керімова, вісьмох заступників міністра оборони РФ. Серед компаній санкції введені проти "Рособоронекспорту", "Вертольотів Росії", Об'єднаної авіабудівної корпорації, "Уралвагонзаводу" та інших.

Загалом після вторгнення РФ в Україну Японія ввела санкції проти 76 осіб, семи банків та 12 інших організацій у Росії.

Нова Зеландія

Нова Зеландія запровадила санкції щодо 13 росіян, повідомляє МЗС країни. Серед них - президент Володимир Путін і 12 членів Радбезу РФ, один банк і 18 інших організацій.

Санкції передбачають заборону співпраці з ними, замороження активів та заборону суднам і літакам в’їжджати в країну. Крім того, Нова Зеландія заборонила в'їзд ще 364 політикам та військовим.

Австралія

Своєю чергою Австралія запроваджує санкції проти ще 11 російських банків та державних установ, які обслуговують суверенний борг Росії, повідомляє МЗС цієї країни.

Разом вони становлять приблизно 80% усіх банківських активів РФ, і включають "Сбєрбанк", "Газпромбанк", "ВЕБ", "ВТБ", "Россільхозбанк", "Совкомбанк", "Новікомбанк", "Альфа-Банк" і "Кредитний банк Москви".

Австралія також посилила санкційний тиск на олігархів, наближених до Володимира Путіна.

"Окрім 41 олігарха та найближчих родичів, щодо яких ми вже ввели цілеспрямовані фінансові санкції та заборони на поїздки, Австралія тепер додала двох мільярдерів, пов'язаних із бізнес-інтересами в Австралії - Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Рада Євросоюзу розширила санкційний список проти Російської Федерації. У нього внесли 15 фізосіб, у тому числі гендиректора російського "Першого каналу" Костянтина Ернста та російський олігарх Романа Абрамовича.

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