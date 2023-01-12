Ці кошти будуть направлені в рамках партнерської угоди.

Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури України.

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди, яка була підписана сьогодні японською і українською сторонами та представниками ООН.

Зазначається, що програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах: посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею; підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу; відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому; підтримка приватних підприємств, аби вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади; зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

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"Поки Збройні сили України звільняють території від окупантів, уряд спільно з міжнародними партнерами працює над реалізацією "проектів виживання" – відновленні транспортного сполучення зі звільненими регіонами, створенні умов для повернення громадян до своїх будинків, підтримці економіки у регіонах", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

В прес-службі також нагадали, що у квітні 2022 року Японія вже виділила 4,5 мільйонів доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.

Допомога на відновлення України: деталі

Цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд у 2023 році планує отримати 17 млрд доларів на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області, що були пошкоджені чи знищені окупантами, стануть першими об'єктами, які будуть відбудовувати в межах платформи UNITED24.