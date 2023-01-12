Кошти на відновлення житла зібрані завдяки платформі UNITED24.

Житлові будинки в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова та Мила Київської області, пошкоджені або знищені окупантами, стануть першими об'єктами, які відбудовуватимуть у рамках платформи UNITED24.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського на платформі UNITED24 була зібрана велика частина суми, необхідна для відновлення.

"Ірпінь показав російським окупантам, що таке сила української зброї та українського духу. Саме звідси запускаємо перші проекти відновлення в межах платформи UNITED24. 18 житлових будинків будуть відновлені в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, селах Бузова і мила", - сказав він.

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На цьому тижні Кабінет міністрів направив перші 465 млн грн, щоб почати відновлення вже зараз. Завдяки цьому понад 4 тисячі людей зможуть повернутися до своїх домівок.

"Відновимо і відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував. Вже зараз розуміємо, де взяти 110 млрд грн на відновлення цього року. 2023-й стане роком нашої перемоги і роком початку нашого великого відновлення", - додав він.

Відновлення України:

5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський заснував проект UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України. Амбасадорами UNITED24 стали багато відомих людей.

10 січня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд у 2023 році планує отримати 17 млрд доларів на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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