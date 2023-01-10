Кабінет Міністрів цього року планує отримати 17 млрд доларів на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
"Станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих нам джерел складає близько 110 млрд грн. Усього ж в цьому році розраховуємо отримати 17 млрд доларів або 680 млрд грн на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна", – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За словами прем’єра, Кабмін визначив чотири ключові джерела фінансування цього відновлення. По-перше, це конфісковані російські кошти.
"Уряд вже спрямував 17 млрд грн конфіскованих коштів російських банків у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Працюємо над тим, аби він розпочався і в країнах-союзників", - сказав він.
Другим джерелом фінансування будуть безпосередньо кошти з державного бюджету.
"Цього року 35,5 млрд грн так само підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку", - сказав він.
Третім джерелом уряд визначив кошти міжнародних партнерів.
"Вже є перші кроки в цьому напрямку. США прийняли рішення про виділення на відновлення України 1,4 млрд доларів або понад 56 млрд грн. Найближчим часом очікуємо надходження цих коштів", - сказав Шмигаль.
Четверте джерело – це кошти донорів з усього світу, які зібрані на платформі United24, створення якої ініціював президент Володимир Зеленський. За словами голови уряду, вже є відібрані перші проекти та є відповідні кошти.
План відбудови України - що варто знати
У липні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародній конференції у швейцарському місті Лугано презентував план відновлення України, який передбачає три ключові етапи.
Перший етап передбачає відновлення об'єктів, що є критичним для життя людей. Другий етап – відновлення зруйнованих об'єктів базової інфраструктури. Третій етап цього плану – це довгострокова трансформація, вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом.
План відновлення України оцінюється на сьогодні в 750 мільярдів доларів, основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії.