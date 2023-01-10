Кабмін визначив чотири ключові джерела фінансування цього відновлення.

Кабінет Міністрів цього року планує отримати 17 млрд доларів на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

"Станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих нам джерел складає близько 110 млрд грн. Усього ж в цьому році розраховуємо отримати 17 млрд доларів або 680 млрд грн на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна", – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами прем’єра, Кабмін визначив чотири ключові джерела фінансування цього відновлення. По-перше, це конфісковані російські кошти.

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"Уряд вже спрямував 17 млрд грн конфіскованих коштів російських банків у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Працюємо над тим, аби він розпочався і в країнах-союзників", - сказав він.

Другим джерелом фінансування будуть безпосередньо кошти з державного бюджету.

"Цього року 35,5 млрд грн так само підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку", - сказав він.

Третім джерелом уряд визначив кошти міжнародних партнерів.

"Вже є перші кроки в цьому напрямку. США прийняли рішення про виділення на відновлення України 1,4 млрд доларів або понад 56 млрд грн. Найближчим часом очікуємо надходження цих коштів", - сказав Шмигаль.

Четверте джерело – це кошти донорів з усього світу, які зібрані на платформі United24, створення якої ініціював президент Володимир Зеленський. За словами голови уряду, вже є відібрані перші проекти та є відповідні кошти.

План відбудови України - що варто знати

У липні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародній конференції у швейцарському місті Лугано презентував план відновлення України, який передбачає три ключові етапи.

Перший етап передбачає відновлення об'єктів, що є критичним для життя людей. Другий етап – відновлення зруйнованих об'єктів базової інфраструктури. Третій етап цього плану – це довгострокова трансформація, вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом.

План відновлення України оцінюється на сьогодні в 750 мільярдів доларів, основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії.

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