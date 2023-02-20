Японія приєдналася до ЄС і США, наклавши санкції на Росію.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда оголосив, що Японія надасть Україні новий пакет фінансової допомоги у розмірі $ 5,5 млрд.

Кісіда, виступаючи на глобальному форумі в Токіо, також сказав, що відзначить першу річницю російського вторгнення в Україну, провівши онлайн-саміт Великої сімки (G7) з президентом Володимиром Зеленським, пише TheGuardian.

В якості голови саміту G7 в цьому році Японія готується провести зустріч в режимі онлайн 24 лютого. Кісіда вперше приймає саміт G7.

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Очікується, що на саміті лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією РФ проти України і заявлять про продовження підтримки.

Японія приєдналася до ЄС і США, наклавши санкції на Росію за її вторгнення і надавши гуманітарну та економічну підтримку Україні.

Кісіда сказав, що Японія швидко відреагувала через "сильну стурбованість тим, що Україна може завтра стати Східною Азією".

Міжнародна допомога Україні: деталі

Європейський Союз виділяти 17,4 млн євро на цифрові зміни в Україні.

Президент США Джо Байден в ході свого неанонсованого візиту до Києва в понеділок, 20 лютого, заявив про новий пакет військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється в 500 мільйонів доларів.

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