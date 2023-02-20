Це допоможе цифровізувати ще більше послуг в Україні та вдосконалити "Дію".

Європейський Союз виділяє 17,4 млн євро на цифрові зміни в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України в Telegram.

"ЄС допоможе Україні запровадити ефективні та доступні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни. Для цього в рамках проекту "Цифрова трансформація для України" виділять 17,4 млн євро", - йдеться в повідомленні.

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Фінансування спрямоване на розвиток цифрових послуг та додатку "Дія"; поліпшення обміну даними між реєстрами та держустановами; розвиток інфраструктури електронної ідентифікації; вдосконалення системи електронного управління кримінальними справами.

Відзначається, що проект очолить Естонська академія електронного урядування, яка вже 12 років співпрацює з українським держсектором і допомагає впроваджувати е-послуги.

"Це допоможе нам цифровізувати ще більше послуг, удосконалити "Дію", посилити обмін даними між реєстрами, поліпшити електронну ідентифікацію. А ще - розвинути систему електронного урядування, щоб кримінальні справи розглядали прозоро. Дякуємо Європейському Союзу за постійну підтримку. Разом продовжуємо будувати сильну цифрову Україну", - зазначив віце-прем'єр – міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Дія" в умовах війни

Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг в Україні. Станом на початок лютого "дію" встановили 18,6 млн українців.

19 січня 2023 року стало відомо, що Естонія запускає свій додаток "mRiik" на базі Української "Дії".

20 січня стало відомо про те, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) посилює цифрову підтримку України і підтримає розвиток "дії" в інших країнах світу. Понад 10 країн активно вивчають і планують запозичити досвід українського додатку.

USAID планує виділити 650 тисяч доларів для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного додатку "Дія" на інші країни. Крім того, USAID активно розробляє новий великий проект підтримки цифровізації України.

10 лютого стало відомо, що USAID виділить Україні 60 млн доларів на посилення кібербезпеки.

15 лютого 2023 року стало відомо про те, що всесвітньо відомий канал CNN International тепер можна дивитися в "Дії".

Війна в Україні та Додатки

7 березня 2022 року в додатку "Київ Цифровий" з'явилася карта найближчих працюючих магазинів столиця.

8 березня 2022 року в додатку "Київ Цифровий" з'явилася карта автоматів з безкоштовною питною водою і бюветами.

4 січня 2023 року в додатку "Дія" повернули можливість отримати довідку з Держреєстру речових прав.

6 січня на порталі" дія " додали один з найпопулярніших документів для підприємців - виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

17 січня стало відомо, що українці зможуть дізнаватися, який державний орган запитував їхні персональні дані.

24 січня на порталі "Дія" запустили запис на бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми.

2 лютого 2023 року кияни отримали можливість забирати автомобілі зі штрафмайданчика завдяки інтеграції додатків " Київ Цифровий" і "Дія".

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