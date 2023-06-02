Індекс Nikkei виріс до найвищого рівня з липня 1990 року.

Після того, як американські законодавці проголосували за підвищення стелі держборгу, японський індекс Nikkei злетів до 32-річного максимуму.

Як повідомляє Reuters індекс Nikkei виріс на 1,21% до 31 384,93 - найвищого рівня з липня 1990 року, а основні фондові індекси США закрилися на найвищих рівнях з серпня 2022 року.

За останні п'ять сесій Nikkei піднявся на 2%, що стало восьмим тижневим зростанням поспіль. У п'ятницю 202 акції, що входять до складу індексу, зросли в ціні, тоді як тільки 16 впали.

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Індекс Nikkei

Один з найважливіших фондових індексів Японії. Обчислюється як просте середнє арифметичне цін акцій 225 найбільших компаній першої секції Токійської фондової біржі. Вперше індекс був опублікований 7 вересня 1950 року Токійською фондовою біржею під назвою Tse Adjusted Stock Price Average.

Скасування дефолту США

1 червня 2023 року Палата представників США схвалила законопроект про призупинення стелі держборгу у розмірі 31,4 трлн дол. Рішення було прийнято за підтримки більшості як демократів, так і республіканців.

2 червня 2023 року Сенат США ухвалив двопартійний закон, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, тим самим запобігши дефолт. Ухвалений закон призупиняє дію встановленого ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року.

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