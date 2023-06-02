Сенат підтримав законопроект, який був ухвалений Палатою представників.

Сенат США ухвалив двопартійний закон, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, тим самим запобігши дефолту.

Як повідомляє Reuters, про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. "Сьогодні ми уникаємо дефолту", - заявив Шумер, зазначивши при цьому, що Сенат проголосував за схвалення законопроекту, який був ухвалений Палатою представників.

Президент США Джозеф Байден схвалив своєчасні дії Конгресу. "Ця двопартійна угода є великою перемогою для нашої економіки та американського народу", - сказав президент США.

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Ухвалений закон призупиняє дію встановленого ліміту федеральних запозичень до 1 січня 2025 року. На відміну від більшості інших розвинених країн, Сполучені Штати обмежують суму боргу, яку може позичати уряд, незалежно від будь-яких витрат, виділених законодавчим органом.

Ризик дефолту та держборг США

1 червня 2023 року Палата представників США схвалила законопроект про призупинення стелі держборгу у розмірі 31,4 трлн дол. Рішення було ухвалено за підтримки більшості як демократів, так і республіканців.

Законопроект призупиняє ліміт запозичень федерального уряду до 1 січня 2025 року. Очікується, що цей термін дозволить Байдену та Конгресу відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року.

Законопроект також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років, прискорить процес отримання дозволів на певні енергетичні проекти, поверне невикористані кошти, виділені на боротьбу з COVID-19, і розширить вимоги до роботи в рамках програм продовольчої допомоги, включивши в них додаткових реципієнтів.

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