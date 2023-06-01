Палата представників США схвалила законопроект про призупинення стелі держборгу у розмірі 31,4 трлн дол. Рішення було ухвалено за підтримки більшості як демократів, так і республіканців.
Як повідомляє Reuters, законопроект призупиняє ліміт запозичень федерального уряду до 1 січня 2025 року. Як йдеться в матеріалі, цей термін дозволить Байдену і Конгресу відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року.
"Ця угода є гарною новиною для американського народу і американської економіки... Я закликаю Сенат ухвалити його якомога швидше, щоб я міг підписати його як закон", - зазначив президент США Джозеф Байден
Законопроект також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років, прискорить процес отримання дозволів на певні енергетичні проекти, поверне невикористані кошти, виділені на боротьбу з COVID-19, і розширить вимоги до роботи в рамках програм продовольчої допомоги, включивши в них додаткових реципієнтів.
Ризик дефолту в США
Станом на середину квітня 2023 року вперше за 12 років ризики, що США не заплатять за боргами виросли до максимуму.
Міністр фінансів Джанет Йеллен 16 травня заявляла, що у США можуть закінчитися гроші для оплати своїх рахунків до 1 червня, якщо Конгрес не підніме або не призупинить ліміт боргу. Але 27 травня Мінфін США посунув крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня.
Станом на 28 травня 2023 року Білий дім та переговорники Республіканської партії досягли попередньої угоди, щоб підняти стелю боргу США і запобігти дефолту, який загрожував потрясіннями в глобальній економіці. Повідомлялося, що збільшення межі боргу має бути завершено до 5 червня, щоб уникнути історичного дефолту США.