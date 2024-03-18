Проєкт документа, який мають схвалити всі члени Євросоюзу, передбачає введення податку на прибуток від активів РФ.

Європейський Союз підготував закон, згідно з яким Україна почне отримувати прибуток від заморожених російських активів уже в липні.

Пропозиції, які потребують підтримки всіх держав-членів, передбачають запровадження податку на непередбачуваний прибуток, отриманий від знерухомлених резервів, з метою використання приблизно 3 мільярдів євро (3,3 мільярда доларів США) на рік для фінансування поставок зброї до України та стимулювання оборонної промисловістю країн, згідно з проєктами документів, з якими ознайомився Bloomberg.

Близько 260 мільярдів євро активів російського Центрального банку, здебільшого у формі цінних паперів і грошових коштів, було іммобілізовано країнами Великої сімки, ЄС та Австралією, причому понад дві третини з них заблоковано в ЄС.

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Згідно з пропозицією ЄС, частка доходів, отриманих з 15 лютого, яку ще не визначено, буде передаватися ЄС двічі на рік доти, доки санкції не буде знято. Спочатку кошти спрямують до Європейського фонду миру (механізм блоку з відшкодування вартості зброї, поставленої Києву), а також до фонду бюджету ЄС щодо України.

Частина прибутку залишиться у центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють резервами для покриття витрат на управління активами та боротьби з будь-якими ризиками, включно з потенційними заходами у відповідь з боку Росії. Відповідні витрати і корпоративний податок також будуть відніматися з доходів до їхньої передачі. За деякими оцінками, це становитиме близько 3 мільярдів євро чистого прибутку на рік.

Переважна більшість коштів була заморожена через бельгійську клірингову палату Euroclear, де минулого року вони принесли близько 4,4 мільярда євро прибутку.

Прибуток, отриманий у минулому, буде тимчасово збережено, а потім переведено до ЄС не раніше, ніж за п'ять років, ідеться в проєкті пропозицій.

У разі матеріалізації ризиків "несподівані та надзвичайні доходи, отримані центральним депозитарієм цінних паперів до 15 лютого 2024 року, мають бути використані насамперед для покриття відповідних витрат", йдеться в одному з документів.

"Мають бути встановлені умови для переказу в Євросоюз сум, тимчасово утриманих, коли в них більше немає необхідності", - сказано там.

Ці пропозиції обговорюватимуть лідери ЄС на зустрічі в Брюсселі пізніше цього тижня.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі в понеділок, що вони ухвалили "політичне рішення, хоча й не юридичне", щоб використовувати непередбачений прибуток.

Жозеп Боррель, глава закордонних справ ЄС, заявив журналістам: "Я не можу сказати, що була одностайність, але був сильний консенсус для ухвалення цього рішення". Він додав, що деякі держави-члени хочуть отримати більш детальну інформацію.

Однак деякі держави-члени неохоче підтримують використання цих коштів для надання Україні військової підтримки, і цей розкол ризикує затримати прогрес, за словами людей, знайомих із цим питанням.

Конфіскація російських активів - останні новини

Європейський парламент ухвалив нову законодавчу резолюцію щодо директиви про виявлення та арешт активів кримінального походження, яка дасть змогу оперативно заморожувати і конфісковувати ці гроші на території ЄС.

У документі йдеться про те, що російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відновлення України".

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