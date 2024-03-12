Як зазначає Financial Times, Україна отримає від 2 до 3 мільярдів євро залежно від процентних ставок.

Євросоюз може надати Україні перший прибуток від заморожених активів РФ вже у липні цього року, повідомляє Financial Times з посиланням на європейських чиновників.

"За словами офіційних осіб, Європейська комісія готує план, який передбачатиме арешт прибутків, пов’язаних із санкціями, починаючи з лютого і далі, отриманих у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Після кількох місяців суперечок перший грошовий транш може бути виплачено вже в липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення держав-членів", - йдеться у статті.

Зазначається, що пропозиція очікується до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році в Euroclear було знерухомлено близько 190 мільярдів євро російських суверенних активів, що принесло 3,85 мільярда євро прибутку.

Згідно з останніми планами, цього року Україна отримає від 2 до 3 мільярдів євро залежно від процентних ставок, а загальний прибуток, виведений з Euroclear, може сягнути 20 мільярдів євро до 2027 року, за словами чиновників ЄС.

При цьому президент Комісії Урсула фон дер Ляєн закликала використати кошти на військову підтримку, а не на післявоєнну реконструкцію, як передбачалося спочатку.

Зазначається, що ЄС може використати отримані прибутки для закупівлі зброї для України або для інвестування в українську оборонну промисловість.

Водночас плани ЄС не будуть застосовуватися заднім числом, і вже накопичені майже 4 мільярди євро прибутків будуть збережені Euroclear, в основному для покриття судових витрат від судових процесів з Росією.

Заморожені акетиви РФ

Росія призначила брокера для проведення обміну замороженими активами між російськими та іноземними інвесторами, які потрапили під міжнародні санкції, запроваджені після вторгнення в Україну.

Раніше УНІАН писав, що лідери ЄС бояться конфіскувати активи РФ. Найбільшу обережність висловили Франція та Німеччина, а також Європейський центральний банк.

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