Проблема однак у тому, що Європа досі нічого у росіян не конфіскувала, а лише тимчасово "заморозила".

Європейський парламент ухвалив нову законодавчу резолюцію щодо директиви про виявлення та арешт активів кримінального походження, яка дасть змогу оперативно заморожувати та конфісковувати ці гроші на території ЄС. Як повідомляє Deutsche Welle, резолюцію ухвалили у середу, 13 березня.

У документі йдеться про те, що російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".

Також повідомляється, що Єврокомісія повинна розробити рекомендації щодо використання конфіскованих активів і майна для компенсації, реституції та репарацій державам, які постраждали від міжнародних злочинів.

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"Якщо активи були конфісковані у зв’язку з російською агресивною війною проти України або пов’язаними з цим злочинами (…), то ці активи або чисті доходи, отримані в результаті ліквідації таких активів мають бути спрямовані на внески у відбудову України", - наголошується у резолюції.

Передача Україні російских активів

Наразі російські активи на Заході заморожені, але не конфісковані. Тобто Росія не може розпоряджатися цими активами, але залишаєтться їхнім власником.

Як повідомляв УНІАН, у західних країнах останнім часом дедалі активніше обговорюють передачу Україні заморожених російських активів чи бодай прибутків від них. У кращому випадку Україна зможе використати їх вже в кінці цього року, розповів віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Financial Times з посиланням на європейських чиновників зазначило, що Євросоюз може надати Україні перший прибуток від заморожених активів РФ вже у липні цього року. "Після кількох місяців суперечок перший грошовий транш може бути виплачено вже в липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення держав-членів", - йдеться у статті.

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