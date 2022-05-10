Ці гроші є частиною пакету екстреної допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро.

Євросоюз схвалив виділення 600 мільйонів євро на допомогу Україні з її невідкладними фінансовими потребами.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників блоку, які попросили не називати їх.

Ці гроші є частиною пакету екстреної допомоги ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро, прийнятого блоком на початку цього року.

Очікується, що Європейська комісія завершить процес у середу, і кошти можуть бути перераховані найближчими днями, зазначив один із чиновників.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Європейський Союз підписав меморандум із Україною про надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Це допоможе зміцнити економічний потенціал нашої держави для вигнання російських окупантів з української землі.

11 березня Європейська комісія виплатила Україні 300 мільйонів євро. Це був перший платіж з пакету в 1,2 мільярда євро.

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