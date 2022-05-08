Нове зобов'язання майже вдвічі перевищує попередні зобов'язання Британії щодо витрат на Україну.

Великобританія заявила, що надасть ще 1,3 мільярда фунтів (1,60 мільярда доларів) у вигляді військової підтримки і допомоги Україні.

Таке зобов'язання країна взяла на себе напередодні запланованого на неділю відеодзвінка лідерів Великої сімки з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Reuters.

Нове зобов'язання майже вдвічі перевищує попередні зобов'язання Великобританії щодо витрат на Україну, і уряд заявив, що це найвищий рівень витрат з часів воєн в Іраку і Афганістані, хоча і не повідомило подробиць цього розрахунку.

Великобританія заявила, що додаткові витрати на Україну будуть надходити з резерву, використовуваного урядом на випадок надзвичайних ситуацій.

Хоча Великобританія надала значну військову допомогу, до цього часу вона прийняла відносно небагатьох з більш ніж 5 мільйонів українців, які втекли зі своєї країни. Британський уряд заявив у суботу, що на сьогоднішній день він видав понад 86 000 віз українцям, з яких близько 27 000 досягли Великобританії.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують бомбардування і обстріли "Азовсталі" у Маріуполі, попри заяви Кремля про "виключно блокування" заводу.

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