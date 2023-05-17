За перший тиждень подано понад 10 тисяч заяв про отримання допомоги.

Найбільше заяв за програмою "єВідновлення" для отримання від держави до 200 тисяч гривень на відбудову пошкодженого внаслідок війни житла подали жителі Харківської та Київської областей.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, за перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" було подано 10 тисяч 440 заяв про виплату допомоги.

Зазначається, що найбільше заяв подали жителі Харківської (3 тис. 554 заяви), Київської (2 тис. 852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.

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В відомстві також відмітили, що понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% – приватного будинку та менше 1% – інших житлових приміщень.

"Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108", - йдеться в повідомленні.

Програма "єВідновлення"

10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення". За програмою допомогу не надаватимуть громадянам, які відремонтували своє житло самостійно.

За два дні понад 5,5 тисяч українців подали заявки на отримання грошей на відбудову житла. Повідомлялося, що можна отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг.

16 травня багато українців зіштовхнулися з проблемою під час оформлення заявки через "Дію" за програмою "єВідновлення". Проблема виявилася масовою для двох третин громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно.

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