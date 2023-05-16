Проблема є достатньо масовою в двох третин громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно.

Багато українців зіштовхнулися із проблемою під час оформлення заявки через "Дію" за програмою "єВідновлення" для отримання від держави до 200 тисяч гривень на відбудову пошкодженого внаслідок війни житла.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, профільне відомство отримує дуже багато запитів від громадян, які хочуть подати заяву на виплату допомоги, але не можуть, оскільки "Дія" не відображає їх житло.

"Це унеможливлює й подачу заяви, адже наявність запису про право власності в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) є обов'язковою умовою для подання заяви на отримання допомоги в рамках програми "єВідновлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, на жаль, ця проблема є достатньо масовою в 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, оскільки їх житло не зареєстроване в ДРРП.

В прес-службі відмічають, що вирішити проблему можна двома способами - офлайн та онлайн.

Задля офлайн вирішення проблеми потрібно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді, який внесе дані в Реєстр, якщо вони не були внесені. Перелік суб’єктів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію, доступний за посиланням.

За відсутності даних про нерухомість в реєстрі чи архівних складових реєстратор направить запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для підтвердження права власності.

До реєстратора потрібно йти з готовим пакетом документів: паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їхні копії.

"Якщо правовстановлюючі документи у вас у наявності частково, ви можете звернутися до нотаріуса або державного реєстратора для їх відновлення в повному обсязі. Для категорії громадян, які не мають жодних документів, право власності буде визначатися у судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

Стосовно онлайн-механізму, то подати заяву на державну реєстрацію прав на нерухоме майно, що виникло до 2013 року, також можна на порталі "Дія". Для цього на порталі треба обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та "Подати заяву".

Після чого потрібно: заповнити онлайн-форму на отримання послуги, завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року, перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом.

Програма "єВідновлення" - що важливо знати

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в державному додатку "Дія" було відкрито реєстрацію заявок на виплату фінансової допомоги за програмою "єВідновлення". Після чого майже одразу в системі відбувся збій через масову подачу українцями тисяч заявок. Українці за першу добу роботи програми подали понад 3 тисячі заяв про виплату допомоги.

Згодом Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури роз’яснило, що за програмою допомогу не надаватимуть громадянам, які відремонтували своє житло самостійно.

Проте у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський наголосив, що мають отримати і допомогу ті люди, які змогли своїми силами відновити пошкоджене житло. "Рівність у допомозі – це дуже важливо, і відповідний алгоритм потрібен. Наступний крок – відшкодування за втрачене житло. І це буде", - додав президент України.

Також 12 травня стало відомо, що за два дня дії програми "єВідновлення" заявки на участь подали 5 575 українців.