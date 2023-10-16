Середній курс гривні до євро складає 40,60 грн/євро.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 16 жовтня, послабшав на 2 копійки – до 38,17 грн за долар в середньому по банках.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 15 копійок і складає 40,60 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,60 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

Курс валют в Україні

Національний банк України на понеділок, 16 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,37 грн/дол. Тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

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Офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 38,28 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 36 копійок порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв зробив прогноз на найближчі дні. Він зазначив, що після масованих розпродажів Національним банком долара в перші дні "гнучкого курсоутворення" минулого тижня відкладений раніше попит на валюту вже був практично закритий.

За словами експерта, зниження попиту дозволило НБУ значно знизити обсяги витрачених валютних резервів на покриття дефіциту пропозиції на ринку. Також частково пожвавилися з продажами валютної виручки і експортери, так як очікуваного ними стрибка курсу не відбулося, а "жива" гривня їм потрібна для забезпечення своєї господарської діяльності.

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