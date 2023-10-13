Курс гривні до євро на п’ятницю встановлений на рівні 38,28 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 16 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,37 грн/дол. Тобто гривня зміцнилася на 2 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 38,28 грн/євро. Таким чином, гривня зміцнилася на 36 копійок порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України 13 жовтня до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,36/36,38 грн/дол., а щодо євро - 38,31/38,32 грн/євро.

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Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 13 жовтня, зміцнився на 5 копійок - до 38,15 грн за долар. За даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився також на 5 копійок і складає 40,75 грн за євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, після запровадження режиму "керованої гнучкості" на валютному ринку не сталося глобальних курсових змін, і наступного тижня значних коливань не очікується. Відтак курсовий коридор на готівковому ринку впродовж 16-22 жовтня перебуватиме в межах 37,5-38,5 грн/$ та 39-42 грн/€.

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