Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,49 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 19 вересня, подорожчав на 15 копійок – до 38,25 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 41,10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,65 грн, євро - за курсом 40,10 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 40,49 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 19 вересня, послабшав на 10 копійок - до 38,50 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав також на 10 копійок і складає 41,40 грн за євро.

За даними аналітиків інвестгрупи ICU, очікування переходу до більш гнучкого курсоутворення стало причиною збільшеного попиту на валюту. Серед активних покупців могли бути аграрії, які рухаються до завершення цьогорічного сезону та, схоже, прагнули заздалегідь сформувати запас коштів у валюті для фінансування весняно-польових робіт, поки Нацбанк не перейшов до гнучкого курсоутворення, а курс гривні не послабшав ще більше.

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