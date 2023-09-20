Продати долар можна в середньому за курсом 37,90 грн, євро – 40,70 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 20 вересня, послабшав на 15 копійок – до 38,65 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 41,50 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,90 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,70 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 19 вересня, подорожчав на 15 копійок – до 38,25 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора не змінився і становив 41,10 грн за євро.

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За словами економіста Володимира Дубровського, курс долара в Україні не буде зростати до тих пір, поки є підтримка Заходу. Поступово офіційний курс відпускатимуть, вважає експерт, але при цьому у Нацбанку є достатньо інструментів, щоб не допустити сильних змін, і ситуація нормалізується.

"Поки у нас є підтримка наших партнерів, то ніяких сильних коливань не повинно бути. Наші резерви під контролем, валюта надходить весь час. Нацбанк тримає курс таким, який на сьогодні буде комфортним для економіки. Не допускає великих коливань", - сказав Дубровський.

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