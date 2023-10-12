Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 12 жовтня, знову залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар.
Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 5 копійок і складає 40,80 грн за євро.
Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,08 грн за євро.
Курс валют в Україні
Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" учора, 11 жовтня, подешевшав на 5 копійок – до 37,75 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора не змінився і становить 40,70 грн за євро.
Національний банк на 12 жовтня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 38,64 грн/євро, тобто гривня послабшала на 4 копійки порівняно з попереднім показником.
За словами співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова, скасування фіксованого курсу долара в найближчий перспективі не вплине на вартість житла на первинному ринку. За його словами, наразі НБУ ефективно працює над тим, щоб лібералізація валютного ринку не супроводжувалася різкими курсовими змінами.