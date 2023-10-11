Продати долар можна в середньому за курсом 37,50 грн, євро – 40,05 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 11 жовтня, знову залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 40,75 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,05 грн за євро.

Курс валют в Україні

10 жовтня "ПриватБанк" оприлюднив свіжий курс. Курс готівкового долара до гривні залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові вчора також не змінився і становить 40,70 грн за євро.

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НБУ встановив офіційний курс на 11 жовтня на рівні 36,51 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки. Офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,60 грн/євро, тобто гривня послабшала на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що наразі економічна кон’юнктура така, що курсові коливання будуть менш помітними та не будуть зненацька різкими, як це спостерігалося в серпні. За його словами, ринок живе в очікуванні подальшої валютної лібералізації, однак НБУ досить ретельно вивчає всі обставини та намагається вирахувати можливі наслідки "вільного" курсу валют.

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