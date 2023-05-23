Ця підтримка допоможе Україні продовжувати виплачувати зарплати та пенсії та підтримувати роботу основних державних секторів, таких як лікарні, школи та житло для переселенців.

Європейська комісія виплатила Україні ще 1,5 мільярда євро з пакету макрофінансової допомоги обсягом до 18 млрд євро, йдеться у повідомленні на сайті Представництва Євросоюзу в Україні.

"Сьогодні Європейська Комісія здійснила четвертий платіж обсягом 1,5 мільярда євро в межах пакету макрофінансової допомоги "Плюс", загальний обсяг якого становить до 18 мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за допомогою цього інструменту ЄС прагне допомогти Україні покрити її невідкладні потреби у фінансуванні, надаючи стабільну, передбачувану та значну фінансову підтримку у 2023 році.

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"Ця підтримка допоможе Україні продовжувати виплачувати зарплати та пенсії та підтримувати роботу основних державних секторів, таких як лікарні, школи та житло для переселенців. Вона також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її загарбницької війни, а саме енергетичну інфраструктуру, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости", - сказано у повідомленні.

При цьому, Єврокомісія здійснила сьогоднішній платіж після того, як 23 квітня встановила, що Україна продовжує досягати задовільного прогресу в імплементації узгоджених політичних умов та виконала вимоги щодо звітності, спрямовані на забезпечення прозорого та ефективного використання коштів. Зокрема, Україна досягла значного прогресу у зміцненні верховенства права, посиленні фінансової стабільності, покращенні функціонування газової системи та покращенні бізнес-клімату. Ці досягнення також дозволять виплатити наступний щомісячний платіж обсягом 1,5 мільярда євро у червні.

Президентка Урсула фон дер Ляєн прокоментувала допомогу від ЄК Україні:

"Україна хоробро дає відсіч загарбницькій війні Росії. Європа продовжує підтримувати цю країну. З початку цього року ми виплатили 7,5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це фінансування спрямоване на покриття нагальних фінансових потреб України. І далі буде більше".

Фінансова допомога від Євросоюзу Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

16 січня виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з метою надання Україні фінансування у 2023 році.

17 січня Єврокомісія виплатила Україні перші 3 млрд євро з пакету допомоги на 18 млрд євро.

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