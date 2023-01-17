Зеленський подякував ЄС за отримані Україною перші 3 млрд євро з нової програми макрофінансової допомоги.

Європейська Комісія виплатила Україні перші 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги обсягом до 18 млрд євро.

"Комісія сьогодні виплатила перший транш у розмірі 3 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги обсягом до 18 млрд євро для України", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті Єврокомісії.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що підтримка України у задоволенні її потреб у фінансуванні для протистояння російській агресії є надзвичайно важливою та терміновою.

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"Сьогоднішня виплата перших 3 млрд євро з 18 млрд євро макрофінансової підтримки, погодженої в грудні, свідчить про те, що Комісія діє з максимальною швидкістю та рішучістю", - сказано в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за отримані Україною перші 3 млрд євро з нової програми макрофінансової допомоги.

"Україна отримала перші 3 млрд євро з нової програми макрофіну на 18 млрд євро. Вдячний ЄС та президентці Урсулі фон дер Ляєн за потужну підтримку", - зазначив Зеленський у Twitter.

Він наголосив, що збереження фінансової стабільності України життєво важливе для спільної перемоги над агресором.

Макрофінансова допомога Україні від ЄС: подробиці

11 грудня 2022 року Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

2 січня, Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна невдовзі почне отримувати у вигляді щомісячних траншів макрофінансову підтримку з пакету допомоги на загальну суму 18 мільярда євро.

16 січня виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з метою надання Україні фінансування у 2023 році.