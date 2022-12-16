Крім того, лідери ЄС домовилися сприяти відновленню критичної інфраструктури України, щоб допомогти Україні пройти через зиму.

У четвер, 15 грудня 2022 року, лідери держав-членів Європейського Союзу погодили виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюднених висновках Європейської ради. У документі зазначається, що Європейський Союз залишається відданим наданню разом з партнерами фінансової допомоги Україні та підтримці її стійкості і довгострокового відновлення.

"У цьому контексті Європейський Союз погодився надати Україні 18 мільярдів євро допомоги у 2023 році", – йдеться у висновках.

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Крім того, європейські лідери домовились "невідкладно активізувати надання Україні гуманітарної допомоги та допомоги у сфері цивільного захисту" та сприяти відновленню критичної інфраструктури України, щоб допомогти Україні пройти через зиму.

"Європейська рада також пропонує Комісії посилити координацію з європейською промисловістю та міжнародними партнерами з метою забезпечення сталого постачання в Україну пріоритетного обладнання, такого як мобільні пункти обігріву, електрогенератори, силові трансформатори, а також високовольтне та освітлювальне обладнання", – наголошується у висновках.

Водночас лідери країн-членів ЄС підтвердили, що продовжать надавати допомогу переміщеним особам як в Україні, так і за межами нашої держави.

Виділення 18 млрд євро для України: що відомо

На початку листопада 2022 року в Європейському Союзі заявили про намір запропонувати Україні допомогу у розмірі до 18 млрд євро.

6 грудня стало відомо, що Угорщина блокує виділення Європейським Союзом пакету макрофінансової допомоги для України.

Пізніше влада Угорщини змогла добитися від Євросоюзу розмороження частини призначених їй грошей, в обмін на зняття вето з 18 млрд євро допомоги для України. Раніше 7,5 млрд євро з фондів Євросоюзу для Угорщини заморозили через проблеми з верховенством права.

Вже 13 грудня 2022 року усі 27 країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги в розмірі 18 млрд євро у 2023 році – по 1,5 млрд євро щомісяця.

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